Максим Артамонов В Кизеле затопило перекрёсток в центре города Местные власти рассказали, что вода поступает из-под дамбы пруда Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Глава Кизела Андрей Родыгин на своей странице ВКонтакте рассказал, какие меры принимаются, чтобы справиться с затоплением, которое случилось на этой неделе в центре города на перекрёстке улиц Советская и Юных Коммунаров. Ранее о проблеме сообщили местные жители. Они обращали внимание на то, что рядом с местом коммунальной аварии находится местный ДК и краеведческий музей.

По словам чиновника, был найден старый канализационный коллектор, который пересекает ул. Советская. Его сразу прочистили. Затем была найдена отпайка на ул. Советской, 48, её отрезали и «заблиновали», а следом устранили порыв около стадиона «Шахтёр».

«Стало понятно, что вода всё равно поступает. Начали обследовать пруд, выяснилось, что из-под дамбы пруда обильно поступает вода. Прокопали, насколько это возможно, по основанию прокола ул. Советской. На данный момент МБУ «Благоустройство» очищает лотки. Однако замечу, что вода к лоткам не поступает, так как проложены колодцы связи, и по кабельным линиям течёт вода, уровень воды ниже уровня лотков. Вода выходит на пересечении ул. Советской и ул. Юных Коммунаров», — рассказал Родыгин.

Фото: 2gis

Чиновник пояснил, что на лето запланированы работы по проколу на ул. Советской в районе автозаправки для сброса воды, стекающей с пруда. Также летом планируется отремонтировать тротуары на ул. Советской.

Проблема осложняется тем, что балансодержателем этой улицы является край. Как сообщили в администрации Кизела, с 1 июня 2021 года ул. Советская вместе с земельными участками под ней и тротуарами, а также сами тротуары с обеих сторон, путепровод над ж/д путями станции Кизел переданы из муниципальной собственности в государственную Пермского края.

«Сейчас балансодержателем этих объектов является КГБУ «УАДиТ» Пермского края, подрядной организацией, осуществляющей зимнее содержание, является ООО «Сармат», — добавили в местной администрации.

Напомним, 9 января в Кизеле случилась другая проблема: были отменены все городские автобусные маршруты. Местные власти объяснили это тем, что в 2022 году организацию пассажирских перевозок по муниципальному контракту осуществляло ООО «Ю Транс Строй», однако контракт с перевозчиком истёк 8 января, а новый заключён не был. Таким образом, город остался без автобусов, при этом ситуация совпала с периодом аномальных морозов.

После публикаций в СМИ, вмешательства прокуратуры и краевых властей администрация Кизела и автобусный перевозчик заключили контракт на пассажирские перевозки до конца февраля. Губернатор Махонин публично отчитал главу Кизела за транспортный коллапс в городе.

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