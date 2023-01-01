Максим Артамонов
Губернатор Пермского края сделал замечание главе Кизела за транспортный коллапс
Чиновника публично отчитали на заседании совета глав муниципалитетов
На заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края глава региона Дмитрий Махонин поднял вопрос о транспортном обслуживании в Кизеле и отчитал главу местной администрации.
По словам губернатора, Кизеловский округ стал лидером по упоминаемости, и это — «сомнительное достижение», потому что оно «связано с транспортным коллапсом».
«Я хочу обратить внимание на плановость работы с подрядными организациями. Вопросы местных перевозок — ответственность органом местного самоуправления. О том, кто виноват — перевозчик или заказчик — населению ни тепло, ни холодно. Население имеет право передвигаться, и зачастую это сопряжено с безопасностью жизнедеятельности с учётом наших климатических условий», — сказал Махонин.
В связи с этим чиновник призвал всех глав посмотреть контракты на окупаемость и экономику.
«Не всегда бизнес может быть социально ответственным. Где-то бизнес уже не может по убыточным контрактам работать. Андрей Викторович [глава Кизела], проштрафились вы, за это надо, конечно, ответить. Мы ограничимся замечанием на этот раз, но в следующий раз прошу применить все компетенции, чтобы этого не повторилось», — обратился Махонин к главе Кизела.
Напомним, проблемы с транспортом в Кизеле возникли 9 января — с этого числа были отменены все городские автобусные маршруты. Местные власти объяснили это тем, что в 2022 году организацию пассажирских перевозок по муниципальному контракту осуществляло ООО «Ю Транс Строй», однако контракт с перевозчиком истёк 8 января, а новый заключён не был. Таким образом, город остался без автобусов, при этом ситуация совпала с периодом аномальных морозов.
На следующий день губернатор Пермского края призвал региональное правительство немедленно решить проблему. В этот же день стало известно, что администрация Кизела и автобусный перевозчик ООО «Ю Транс Строй» заключат контракт на пассажирские перевозки до конца февраля.
После сообщений в СМИ о прекращении пассажирских перевозок в Кизеле местная прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство выявило бездействие администрации в решении вопросов предоставления транспортных услуг населению. С 11 января в Кизеле на линии вышли автобусы маршрутов №10, 10А, 184 и 185. Не возобновили движение два ранее востребованных у горожан маршрута — №3 и 9.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.