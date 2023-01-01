Максим Артамонов Губернатор Пермского края сделал замечание главе Кизела за транспортный коллапс Чиновника публично отчитали на заседании совета глав муниципалитетов Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Андрея Родыгина ВКонтакте

На заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края глава региона Дмитрий Махонин поднял вопрос о транспортном обслуживании в Кизеле и отчитал главу местной администрации.

По словам губернатора, Кизеловский округ стал лидером по упоминаемости, и это — «сомнительное достижение», потому что оно «связано с транспортным коллапсом».

«Я хочу обратить внимание на плановость работы с подрядными организациями. Вопросы местных перевозок — ответственность органом местного самоуправления. О том, кто виноват — перевозчик или заказчик — населению ни тепло, ни холодно. Население имеет право передвигаться, и зачастую это сопряжено с безопасностью жизнедеятельности с учётом наших климатических условий», — сказал Махонин.

В связи с этим чиновник призвал всех глав посмотреть контракты на окупаемость и экономику.

«Не всегда бизнес может быть социально ответственным. Где-то бизнес уже не может по убыточным контрактам работать. Андрей Викторович [глава Кизела], проштрафились вы, за это надо, конечно, ответить. Мы ограничимся замечанием на этот раз, но в следующий раз прошу применить все компетенции, чтобы этого не повторилось», — обратился Махонин к главе Кизела.

Напомним, проблемы с транспортом в Кизеле возникли 9 января — с этого числа были отменены все городские автобусные маршруты. Местные власти объяснили это тем, что в 2022 году организацию пассажирских перевозок по муниципальному контракту осуществляло ООО «Ю Транс Строй», однако контракт с перевозчиком истёк 8 января, а новый заключён не был. Таким образом, город остался без автобусов, при этом ситуация совпала с периодом аномальных морозов.

На следующий день губернатор Пермского края призвал региональное правительство немедленно решить проблему. В этот же день стало известно, что администрация Кизела и автобусный перевозчик ООО «Ю Транс Строй» заключат контракт на пассажирские перевозки до конца февраля.

После сообщений в СМИ о прекращении пассажирских перевозок в Кизеле местная прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство выявило бездействие администрации в решении вопросов предоставления транспортных услуг населению. С 11 января в Кизеле на линии вышли автобусы маршрутов №10, 10А, 184 и 185. Не возобновили движение два ранее востребованных у горожан маршрута — №3 и 9.

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