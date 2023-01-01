Максим Артамонов В Пермском крае освятили колонию, где на лесопилке погиб заключённый ИК-9 не раз попадала в сводки происшествий Поделиться Твитнуть

В Соликамске освятили исправительную колонию №9 (ИК-9), где в начале февраля погиб на лесопилке один из заключённых Денис Плотников. Об этом сообщается на официальной странице соликамского Красносельского женского монастыря ВКонтакте.

Религиозное действо состоялось 6 февраля по просьбе руководства краевого ГУФСИН — спустя три дня после гибели заключённого. Чин освящения помещений исправительной колонии провёл иерей Вячеслав Гудков.

Напомним, происшествие случилось 3 февраля на участке ООО «Уральский завод ОСБ». На лесопилке 41-летний осуждённый ИК-9 Денис Плотников получил смертельную травму во время уборки территории рядом с комплексом поштучной выдачи бревна. От травм он скончался в больнице. СМИ писали о том, что Плотников получил смертельную травму от прилетевшей в голову доски.

В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю «Новому компаньону» сообщили, что по факту гибели заключённого проводится межведомственная проверка.

Напомним, в 2019 году СКР возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ИК-9 по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Осенью 2020 года, 30 октября и 13 ноября, в этой же колонии были обнаружены тела двух заключённых без признаков жизни.

В следующем году Соликамский городской суд вынес приговор в отношении бывшего замначальника по безопасности и оперативной работе ИК-9 Сергея Пантелеева. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

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