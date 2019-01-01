Краевой СКР возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ИК-9 Поделиться Поделиться Твитнуть

Следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту совершения должностными лицами исправительной колонии №9 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в августе 2017 года между двумя осуждёнными произошёл конфликт, в результате которого одному из них были нанесены резаные раны головы и тела. В нарушение требований информация о произошедшей ситуации в книгу регистрации перенесена не была, сообщение о преступлении было укрыто от учёта должностными лицами исправительного учреждения.

Преступление выявлено в ноябре 2019 года управлением собственной безопасности ГУФСИН России по Пермскому краю и органами прокуратуры.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.