Максим Артамонов В Пермском крае на лесопилке погиб заключённый Присшествие случилось в Соликамске в начале февраля Поделиться Твитнуть

В ИК-9 под Соликамском во время работы на лесопилке погиб заключённый Денис Плотников. Об этом в своём telegram-канае написала бывший член Общественной наблюдательной комиссии Пермского края, журналист Оксана Асауленко, приложив фотографию извещения о смерти.

Из документа следует, что 3 февраля на участке ООО «Уральский завод ОСБ» на лесопилке 41-летний осуждённый ИК-9 Денис Плотников получил смертельную травму во время уборки территории рядом с комплексом поштучной выдачи бревна. От травм он скончался в больнице.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю, сейчас по факту гибели заключённого проводится проверка.

«Осуждённый был официально трудоустроен на выводном объекте одной из коммерческих организаций Соликамска. Этот объект не принадлежит учреждению [системы ФСИН]. По факту его смерти комиссия по расследованию несчастного случая на предприятии проводит проверку. В состав этой комиссии вошли представители краевой инспекции по охране труда, фонда социального страхования и работодателя. ГУФСИН ждёт результаты проверки», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что возможной причиной гибели заключённого могла стать «вина наладчиков оборудования, нарушение техники безопасности или что-то ещё», поэтому комиссия проводит расследование.

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