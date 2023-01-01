Обвиняемый в хищении у СМЗ 250 млн рублей Игорь Пестриков сообщил о возврате денег Правоохранители считают, что эти действия не приведут к прекращению уголовного дела Поделиться Твитнуть

Игорь Пестриков / фото: glavk.net

Бывший акционер АО «Соликамский магниевый завод» Игорь Пестриков, объявленный в международный розыск по уголовному делу о хищении денег предприятия в размере 250 млн руб., заявил, что вернул заводу и эту сумму, и 14 млн руб. в виде процентов. Об этом Пестриков в письменной форме уведомил редакцию «Коммерсанта-Прикамье».

В письме он утверждает, что получил средства в долг в рамках гражданско-правовых отношений, а сделка принесла СМЗ прибыль в виде процентов. Информация о погашении долга есть также в материалах арбитражного дела, в рамках которого эту сумму предприятие пытается взыскать.

Как отметили на СМЗ, на счёт завода действительно поступили какие-то средства, но платежных документов они не видели.

Источник издания, знакомый с ходом следствия, отметил, что эти действия Игоря Пестрикова к прекращению уголовного дела уже не приведут: они могут быть оценены только как возмещение ущерба. Следователи полагают, что сначала у Пестрикова всё-таки был умысел на хищение средств завода.

Напомним, в конце января 2023 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск бывших акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Петра Кондрашева и Сергея Кирпичёва о признании недействительным договора займа на 250 млн руб., который заключило общество с Игорем Пестриковым.

По решению суда с Пестрикова в пользу завода взыскали 250 млн руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами.

Договор займа под 11% годовых завод и Пестриков подписали 1 июня 2022 года. Со стороны завода его подписал гендиректор Артур Уртаев. Получив деньги, Пестриков скрылся (он был объявлен в международный розыск и заочно арестован), а Уртаев сначала был отправлен в СИЗО, а затем под домашний арест как обвиняемый по уголовному делу о пособничестве в превышении полномочий, а также в растрате в особо крупном размере.

Позднее Кондрашев и Кирпичёв обратились в суд для признания договора займа, заключённого с Пестриковым, недействительной сделкой. Из-за смены акционеров Росимущество как уполномоченный орган исполнительной власти вступило в дело в качестве соистца.

В качестве оснований для признания сделки недействительной Росимуществом указано на то, что данная сделка заключена в ущерб обществу, при этом директор, заключая данную сделку, действовал в условиях конфликта интересов.

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