Елена Синица Экс-руководитель музея PERMM стала директором краевой музыкальной школы Школу возводят в микрорайоне Парковый Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Региональное министерство культуры учредило юридическое лицо строящейся краевой музыкальной школы — ГБПОУ «Краевая музыкальная школа». По данным «СПАРК-Интерфакс», организация была зарегистрирована 7 февраля. Директором учреждения назначена экс-руководитель музея современного искусства PERMM Вера Никольская. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

О том, что Вера Никольская может занять этот пост, «Новый компаньон» сообщал в декабре 2022 года.

Что касается самой школы, то это образовательное учреждение особого типа, где совмещены общеобразовательные занятия и специальная музыкальная подготовка. По словам министра, такое учреждение остро необходимо Пермскому краю, поскольку конкурс в детские музыкальные школы Перми составляет 2-8 человек на место, при этом уровень подготовки учеников и профессиональный уровень преподавателей чрезвычайно высокие. В 2022 году была учреждена новая федеральная премия — лучшим преподавателям музыкального искусства, и из присуждённых 150 премий две ушли в Пермский край: их получили преподаватели Ирина Бояршинова и Наталья Юнкинд.

Здание школы возводится в микрорайоне Парковый. Сдача ожидается в четвёртом квартале 2023 года. Площадь здания составит 17,5 тыс. кв. м, оно рассчитано на 350 учеников, из них 100 будут проживать в интернате.

В здании расположатся 16 учебных и 43 музыкальных класса, два спортивных зала, столовая на 200 мест, две мастерские, библиотека, универсальные концертно-репетиционные залы, студия звукозаписи и акустический концертный зал на 400 мест (как в Органном зале Пермской филармонии). Возле здания на территории в 187 578 кв. м разместятся парк и спортивная площадка.

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