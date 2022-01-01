Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Директором краевой музыкальной школы может быть назначена Вера Никольская Ход работ обсудили на заседании правительства Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края на заседании 21 декабря рассмотрело проект постановления о создании государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевая музыкальная школа». С обоснованием необходимости создания нового учреждения выступила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

Краевая музыкальная школа – образовательное учреждение особого типа, где совмещены общеобразовательные занятия и специальная музыкальная подготовка. По словам министра, такое учреждение остро необходимо Пермскому краю, поскольку конкурс в детские музыкальные школы Перми составляет 2-8 человек на место, при этом уровень подготовки учеников и профессиональный уровень преподавателей чрезвычайно высокие. В 2022 году была учреждена новая федеральная премия – лучшим преподавателям музыкального искусства, и из присуждённых 150 премий две ушли в Пермский край: их получили преподаватели Ирина Бояршинова и Наталья Юнкинд.

Здание школы возводится в микрорайоне Парковый, вскоре строители приступят к завершению теплового контура. Сдача ожидается в четвёртом квартале 2023 года. Площадь здания составит 17,5 тыс. кв. м, оно рассчитано на 350 учеников, из них 100 будут проживать в интернате.

В здании расположатся 16 учебных и 43 музыкальных класса, два спортивных зала, столовая на 200 мест, две мастерские, библиотека, универсальные концертно-репетиционные залы, студия звукозаписи и акустический концертный зал на 400 мест (как в Органном зале Пермской филармонии). Возле здания на территории в 18 7578 кв. м разместятся парк и спортивная площадка.

Школа должна выполнять функции не только образовательного учреждения, но и методического центра для преподавателей музыки всего Пермского края.

Коллектив нового бюджетного учреждения, создание которого одобрило краевое правительство, будет состоять из 180 педагогов. Алла Платонова надеется привлечь из других регионов специалистов с консерваторским образованием.

Формирование коллектива уже идёт. По информации «Нового компаньона», его возглавит Вера Никольская, руководившая в разные годы школой № 77 и школой «Дуплекс», Музеем современного искусства PERMM и Агентством по делам архивов Пермского края.

Ожидается, что ход работ по возведению здания краевой музыкальной школы будет продемонстрирован вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Чернышенко в ходе работы федерального оргкомитета по подготовке к юбилею Перми 23 декабря.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин считает, что школа будет лучшей в стране, и в неё поедут учиться талантливые дети из других регионов.

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