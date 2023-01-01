Елена Синица ПГНИУ исполнит решение краевого суда по делу о нарушении авторских прав В суд обращалась педагог вуза Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Пермский университет исполнит требование Пермского краевого суда о публикации исправленных текстов статей педагога ПГНИУ Марины Руденко в журнале «Вестник Пермского университета». Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе вуза.

Сначала в ПГНИУ напомнили обстоятельства дела: 3 июля 2019 года редакция журнала «Вестник Пермского университета. Серия «Экономика» получила письмо от Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований. В нём сообщалось, что «рабочая группа Комиссии РАН обнаружила некорректные заимствования и сомнительное авторство» в отношении ряда статей, опубликованных в «Вестнике». В письме были указаны статьи разных авторов, в том числе доктора экономических наук, профессора Марины Руденко. В отношении данных статей в дальнейшем редакция произвела ретракцию (отзыв текста от публикации).

«Статьи Марины Руденко были опубликованы в «Вестнике Пермского университета. Серия «Экономика» в 2011, 2012 и 2014 годах. Редакция «Вестника» провела проверку фактов, указанных в приложении к письму Комиссии РАН, и на основании этого статьи были ретрагированы редакцией «Вестника». В 2020 году Мариной Николаевной Руденко был подан иск в суд о признании авторства на эти статьи вуза. В декабре 2022 года суд принял решение признать право авторства на статьи, опубликованные в журнале «Вестник Пермского университета. Серия «Экономика», не указав, в какой степени и на какую долю текстов признаётся право авторства», — пояснили в пресс-службе, подчеркнув однако, что решение суда будет исполнено.

Ранее сообщалось, что в суде Руденко доказывала , что является автором трёх научных статей. Их отказался публиковать журнал «Вестник Пермского университета», так как «Диссернет» обнаружил в них признаки плагиата. По мнению истицы, отзыв был не обоснован, и всё дело в том, что редакция журнала внесла правки в её статьи, не согласовав с ней.





Тогда суд признал Руденко автором статей и обязал университет устранить нарушение её прав.





Так как решение не исполняется, суд может обязать вуз выплачивать фиксированную сумму за каждый день до того момента, пока не будут устранены все внесённые в статьи без ведома Руденко корректировки.





Илья Дёмин, адвокат, управляющий партнёр B2B Law, рассказал «Новому компаньону», что редакция журнала из ПГНИУ не просто не исполняет решение суда, а наоборот — усугубляет своё нарушение: в статьях появились новые несогласованные изменения. Кроме того, университет не отвечает на письма, а вступившее в законную силу решение суда не исполняет уже более месяца. Это, по словам Ильи Дёмина, является основанием для взыскания судебной неустойки — соответствующее заявление уже направлено в суд.

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