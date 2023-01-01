Елена Синица В ПГНИУ проигнорировали решение Пермского краевого суда В суд обращалась педагог вуза из-за нарушения авторских прав Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Пермский классический университет (ПГНИУ) игнорирует вступившее в силу решение краевого суда. Речь идёт об иске заведующей кафедрой предпринимательства и экономической безопасности ПГНИУ Марины Руденко, она требовала устранить нарушение авторского права.

В суде Руденко доказывала, что является автором трёх научных статей. Их отказался публиковать журнал «Вестник Пермского университета», так как «Диссернет» обнаружил в них признаки плагиата. По мнению истицы, отзыв был не обоснован, и всё дело в том, что редакция журнала внесла правки в её статьи, не согласовав с ней.





Тогда суд признал Руденко автором статей и обязал университет устранить нарушение её прав.





Так как решение не исполняется, суд может обязать вуз выплачивать фиксированную сумму за каждый день до того момента, пока не будут устранены все внесённые без ведома Руденко в статьи корректировки.





Илья Дёмин, адвокат, управляющий партнёр B2B Law, рассказал «Новому компаньону», что редакция журнала из ПГНИУ не просто не исполняет решение суда, а наоборот — усугубляет своё нарушение.





В статьях появились новые несогласованные изменения. Кроме того, университет не отвечает на письма, а вступившее в законную силу решение суда не исполняет уже более месяца. Это, по словам Ильи Дёмина, является основанием для взыскания судебной неустойки — соответствующее заявление уже было направлено в суд.





"Новый компаньон" направил в пресс-службу вуза запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

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