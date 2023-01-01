В администрации Перми рассказали о сроках сноса цветочного киоска напротив ЦУМа

Его демонтаж начнётся только после госрегистрации права собственности

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цветочный киоск у ЦУМа осень

  2gis.ru

Павильон «Евробукет» на Комсомольском проспекте, 23 можно будет сносить только после государственной регистрации права собственности на объект администрации города. А регистрация возможна после полной выплаты возмещения предпринимателю за изымаемый земельный участок и расположенный на нём павильон. В настоящий момент выплата не произведена, администрация работает над получением дополнительного финансирования. Об этом «Коммерсанту-Прикамье» сообщили в мэрии.

Напомним, в декабре 2022 года мэрия выиграла суд об изъятии павильона у предпринимателя Людмилы Михейчевой за 68,9 млн руб.

Ранее у ЦУМа начали сносить другие павильоны. После того как площадка будет расчищена от НТО, на ней установят арт-объект «Доисторическая ракушка».

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