В администрации Перми рассказали о сроках сноса цветочного киоска напротив ЦУМа Его демонтаж начнётся только после госрегистрации права собственности Поделиться Твитнуть

Павильон «Евробукет» на Комсомольском проспекте, 23 можно будет сносить только после государственной регистрации права собственности на объект администрации города. А регистрация возможна после полной выплаты возмещения предпринимателю за изымаемый земельный участок и расположенный на нём павильон. В настоящий момент выплата не произведена, администрация работает над получением дополнительного финансирования. Об этом «Коммерсанту-Прикамье» сообщили в мэрии.

Напомним, в декабре 2022 года мэрия выиграла суд об изъятии павильона у предпринимателя Людмилы Михейчевой за 68,9 млн руб.

Ранее у ЦУМа начали сносить другие павильоны. После того как площадка будет расчищена от НТО, на ней установят арт-объект «Доисторическая ракушка».

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