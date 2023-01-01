Максим Артамонов В центре Перми автомобиль врезался в дорожный знак и загорелся Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, в ночь на 6 февраля загорелся автомобиль на ул. Белинского в Перми. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 1:04.

На место происшествия выехали пятеро пожарных и одна машина. Как установили спасатели, автомобиль наехал на дорожный знак и загорелся. Пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, это уже не первый случай, когда на ул. Белинского автомобиль врезается в препятствие. В конце сентября прошлого года водитель автомобиля Nissan Qashqai при повороте с ул. Чернышевского на ул. Белинского не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта «Площадь Карла Маркса», где стояли несколько человек.





В результате ДТП погибли три женщины 1935, 1937 и 1940 г.р. Ещё один пешеход, женщина 1990 г.р., получила различные травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.





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