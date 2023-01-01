Максим Артамонов В Березниках похоронили участника спецоперации Александра Галяутдинова Подробности его гибели власти не сообщили Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик ВК "Березники официальные"

В ходе специальной военной операции на территории Донбасса погиб уроженец Березников Александр Галяутдинов. Об этом местные власти сообщили в социальных сетях.



Прощание с военнослужащим состоялось в 4 февраля. Администрация Березников выразила соболезнования его родным и близким.



Ранее, 3 февраля, в Березниках прошли траурные митинги, посвящённые погибшими в ходе СВО Роману Евлоеву и Данилу Труфанову.



О гибели жителя Березников, ефрейтора Роман Евлоева, власти сообщили в конце января. Как и когда он погиб, в администрации не уточнили. Известно лишь, что он родился в 1986 году.



Данил Труфанов участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», ему было 30 лет.



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