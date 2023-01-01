Максим Артамонов
В Перми на эспланаде установили ледяную инсталляцию «Сердце Пармы»
Она появилась вместо растаявшей скульптуры «300 П»
В центре Перми на городской эспланаде была установлена ледяная скульптура «Сердце Пармы». Она стала новым объектом «Зимнего вернисажа» и заменила растаявшую скульптуру «300 П», посвящённую юбилею Перми. Об этом сообщает telegram-канал Пермь-300.
«Сердце Пармы» изготовила команда пермских скульпторов — Сергей Батуев, Андрей Катаев и Максим Верта. Работа над ней началась 30 января, а закончилась вечером 3 февраля.
В ней воплощён образ Уральских гор с узнаваемыми рельефами известных скал, расположенных на реках Пермского края.
Выставка скульптур открыта до 20 февраля.
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