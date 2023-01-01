В Перми на эспланаде начали возводить ледяную инсталляцию «Сердце Пармы» Она появится взамен растаявшей скульптуры «300 П» Поделиться Твитнуть

«Зимний вернисаж» на пермской эспланаде пополнится новой скульптурой «Сердце Пармы». Она заменит растаявшую на прошлой неделе скульптуру рязанских авторов Юрия и Владимира Мистрюковых «300 П».

Как сообщает telegram-канал Пермь-300, новую инсталляцию создают пермяки Сергей Батуев, Андрей Катаев и Максим Верт, двое из них были участниками Кубка «Зимний вернисаж».

Работа началась 30 января, а завершится к вечеру 3 февраля.

Выставка скульптур проработает до 20 февраля.

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