Максим Артамонов В зоне боевых действий на Украине погиб пермяк Евгений Бастраков Его убили в конце января 2023 года Поделиться Твитнуть

Фото: Екатерина Ясырева

В зоне спецоперации погиб уроженец Перми Евгений Бастраков. Об этом сообщается в городском паблике «Послушано Говлованово» в соцсети «ВКонакте».

При каких обстоятельствах он погиб, не сообщается. Известно лишь, что он был убит 25 января. В комментариях к посту друзья и знакомые Евгения выразили соболезнования.

Ранее сообщалось, что при штурме Артёмовска в ДНР погиб житель Кизеловского округа Евгениё Зеленков. Ему было 33 года.





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