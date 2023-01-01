Максим Артамонов
В зоне боевых действий на Украине погиб пермяк Евгений Бастраков
Его убили в конце января 2023 года
В зоне спецоперации погиб уроженец Перми Евгений Бастраков. Об этом сообщается в городском паблике «Послушано Говлованово» в соцсети «ВКонакте».
При каких обстоятельствах он погиб, не сообщается. Известно лишь, что он был убит 25 января. В комментариях к посту друзья и знакомые Евгения выразили соболезнования.
Ранее сообщалось, что при штурме Артёмовска в ДНР погиб житель Кизеловского округа Евгениё Зеленков. Ему было 33 года.
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