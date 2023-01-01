Уволенную из Пермского филиала ВШЭ Динару Гагарину вызвали в полицию Её подозревают в дискредитации использования Вооружённых сил России Поделиться Твитнуть

Динара Гагарина / фото: perm.hse.ru

Уволенную из Пермского филиала ВШЭ преподавательницу Динару Гагарину вызывают в полицию. Об этом сама учёная сообщила в социальных сетях.

«Звонили из полиции, говорят — внимательные граждане сообщают, что я нелестно отзываюсь о Вооруженных силах РФ в соцсетях. Домой тоже приходили, да не застали. Теперь просят меня саму прийти в отдел полиции»,— говорится в посте.

Напомним, в начале октября прошлого года Гагарину отстранили от руководства магистратурой Digital Humanities. В вузе посчитали, что она «наносит ущерб университету своей деятельностью в социальных сетях», публикуя пацифистские высказывания и критикуя СВО. Руководство пермского филиала ВШЭ также закрыло магистратуру Digital Humanities, а 8 декабря директор пермской «Вышки» Галина Володина подписала приказ об увольнении Гагариной. Поводом стали её высказывания против спецоперации в соцсетях и ненормативная лексика, говорилось в приказе.

Динара Гагарина посчитала своё увольнение незаконным и подала иски в суд. Первый иск Гагариной уже отклонён. Адвокат преподавателя собирается обжаловать данное решение в Пермском краевом суде.





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