Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Пермской ярмарки» больше нет» Компания провела ребрендинг с целью уйти от географической привязки названия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эффектной фразой, вынесенной нами в заголовок, Сергей Климов, генеральный директор выставочного оператора «Пермская ярмарка», начал 2 февраля пресс-конференцию, посвящённую ребрендингу компании и планам работы в наступившем году. По словам топ-менеджера, отныне выставочный оператор выступает под брендом Pro Expo, и вызвано это двумя обстоятельствами.

Во-первых, в сознании пермяков «Пермская ярмарка» была не столько предприятием, сколько местом — выставочным центром, который располагался с 1994 по 2016 год на бульваре Гагарина, 65, а с 2016 по 2021-й — на ш. Космонавтов, 59. Отныне такой локации не существует: выставочный центр на шоссе Космонавтов, перешедший в ноябре 2021 года к Фонду развития Пермского края, называется «Пермь Экспо». Соответственно, от прежнего названия стоило уйти, чтобы попросту не путать пермяков.

Во-вторых, и это главное, компания теперь не привязана к определённой локации и работает в разных городах России, а в планах — и зарубежных стран, поэтому географическая привязка бренда только мешает. Как пояснила заместитель Климова Светлана Середина, проблемы с этим названием начались в 2014 году, когда компания провела первую промышленную выставку в Екатеринбурге, и вопросы о том, что здесь делает пермская компания, начались даже в руководстве региона, после чего екатеринбургский рынок был для «Пермской ярмарки» закрыт на несколько лет.

Несмотря на смену рабочего бренда, юридическое название выставочного оператора остаётся прежним — «Пермская ярмарка», как и юридический адрес и фактический офис в Перми.

Отсутствие собственной постоянной площадки в Перми и планы экспансии в другие города заставили внести изменения в традиционный выставочный график. В 2022 году в планах Pro Expo нет ряда популярных выставок «Пермской ярмарки» — «Антикварный салон», «Осенний сад», «Мусульманский мир» и других. Зато есть три промышленных выставки в Екатеринбурге и одна — в Новосибирске. Из прежних популярных проектов в Перми остаются «Весенний сад. Дачный сезон», «Русь православная. Медовый Спас», «Образование и карьера», «Ярмарка новогодних подарков», а также выставки, посвящённые нефти, газу и фармацевтике. Наиболее популярные арт-проекты выставочного оператора — «Арт-Пермь» и ярмарка народных промыслов — изменили формат, название и сроки проведения.

По словам руководителей «Пермской ярмарки», арт-проекты — особая компетенция компании. Именно она начала проводить большие арт-салоны в России, и сейчас эта практика распространилась на многие города. Говоря об «Арт-Перми», которая, пусть и в изменённом формате, в этом году пройдёт в 25-й раз, Светлана Середина не смогла сдержать слёзы.

Сергей Климов сообщил, что компания рассматривает новые выставочные площадки в Перми, в том числе с интересом следит за развитием «Завода Шпагина»: возможно, туда удастся со временем перенести «Антикварный салон» и другие небольшие выставки. Кроме того, в Перми готовы начать работу новые выставочные операторы; так, в торговом центре «Виват», возможно, будет организовано выставочное пространство для проектов вроде «Регионов России» и других ярмарок, специализирующихся на продовольственных и других потребительских товарах.

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