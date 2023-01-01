Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бывший худрук фестиваля «Белые ночи в Перми» стал художественным руководителем выставки-ярмарки Традиционная выставка народных промыслов пройдёт в театральном формате Поделиться Твитнуть

Владимир Гурфинкель

Константин Долгановский

22 февраля в выставочном зале «ПермЭКСПО» откроется ярмарка-фестиваль народных промыслов, которую компания «Пермская ярмарка» проводит уже 17 лет подряд. В 2023 было решено изменить концепцию и формат события: ярмарка станет театрализованной, появится музейная и экскурсионная программы, состоятся модные дефиле. Название тоже изменится: событие будет называться «Промыслы. ПроСмыслы» (0+).

По нашей информации, над концепцией трудился театральный режиссёр Владимир Гурфинкель, который до 2018 года работал главным режиссёром Пермского Театра-Театра и является автором многих постановок в этом театре, а также в Пермском ТЮЗе; кроме того, он был художественным руководителем фестиваля «Белые ночи в Перми».

Как рассказали «Новому компаньону» представители «Пермской ярмарки», на выставке будут показаны формы народного творчества прошлого, настоящего и будущего. За прошлое отвечает Пермский краеведческий музей – специально для мероприятия будет подготовлена экспозиция с региональными промыслами; настоящее время – это народное творчество мастеров – участников ярмарки: елецкое кружево, павловопосадские и оренбургские платки, авторские куклы и многое другое; будущее представят современные молодёжные радикальные бренды.

В преддверии выставки планируется провести флешмоб для привлечения внимания общественности.

По замыслам организаторов, цель события – переломить популярную потребительскую привычку делать покупки в интернете на основе описания товара и фотографий.

Краткая информация о выставке появилась на страничке ВКонтакте: здесь можно увидеть, каким будет фирменный стиль события.

По информации «Нового компаньона», в 2023 году у «Пермской ярмарки» ожидается много существенных изменений, касающихся не только отдельных проектов, но и компании в целом. Это связано с тем, что со второй половины 2022 года «Пермская ярмарка» работает только как выставочный оператор, тогда как выставочная площадка «ПермЭКСПО» перешла в собственность к «Корпорации развития Пермского края».

Сергей Климов, генеральный директор «Пермской ярмарки»:

– Учитывая изменившиеся условия, мы корректируем выставочный план. Делаем ставку на самые популярные у зрителей и перспективные с нашей точки зрения мероприятия. В 2023 году часть выставок точно проведена не будет, но которые останутся, преобразятся и выйдут на качественно новый уровень.

Насколько известно «Новому компаньону», существенные изменения ожидают самый популярный проект «Пермской ярмарки» – художественный салон «Арт-Пермь».

Выставка «Промыслы. ПроСмыслы» будет работать с 22 по 26 февраля.

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