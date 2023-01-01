Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Бывший худрук фестиваля «Белые ночи в Перми» стал художественным руководителем выставки-ярмарки
Традиционная выставка народных промыслов пройдёт в театральном формате
22 февраля в выставочном зале «ПермЭКСПО» откроется ярмарка-фестиваль народных промыслов, которую компания «Пермская ярмарка» проводит уже 17 лет подряд. В 2023 было решено изменить концепцию и формат события: ярмарка станет театрализованной, появится музейная и экскурсионная программы, состоятся модные дефиле. Название тоже изменится: событие будет называться «Промыслы. ПроСмыслы» (0+).
По нашей информации, над концепцией трудился театральный
режиссёр Владимир Гурфинкель, который до 2018 года работал главным режиссёром
Пермского Театра-Театра и является автором многих постановок в этом театре, а
также в Пермском ТЮЗе; кроме того, он был художественным руководителем
фестиваля «Белые ночи в Перми».
Как рассказали «Новому компаньону» представители «Пермской
ярмарки», на выставке будут показаны формы народного творчества прошлого,
настоящего и будущего. За прошлое отвечает Пермский краеведческий музей –
специально для мероприятия будет подготовлена экспозиция с региональными
промыслами; настоящее время – это народное творчество мастеров – участников
ярмарки: елецкое кружево, павловопосадские и оренбургские платки, авторские
куклы и многое другое; будущее представят современные молодёжные радикальные
бренды.
В преддверии выставки планируется провести флешмоб для
привлечения внимания общественности.
По замыслам организаторов, цель события – переломить
популярную потребительскую привычку делать покупки в интернете на основе
описания товара и фотографий.
Краткая информация о выставке появилась на страничке ВКонтакте: здесь можно
увидеть, каким будет фирменный стиль события.
По информации «Нового компаньона», в 2023 году у «Пермской
ярмарки» ожидается много существенных изменений, касающихся не только отдельных
проектов, но и компании в целом. Это связано с тем, что со второй половины 2022
года «Пермская ярмарка» работает только как выставочный оператор, тогда как
выставочная площадка «ПермЭКСПО» перешла в собственность к «Корпорации развития
Пермского края».
Сергей Климов,
генеральный директор «Пермской ярмарки»:
– Учитывая
изменившиеся условия, мы корректируем выставочный план. Делаем ставку на самые
популярные у зрителей и перспективные с нашей точки зрения мероприятия. В 2023
году часть выставок точно проведена не будет, но которые останутся,
преобразятся и выйдут на качественно новый уровень.
Насколько известно «Новому компаньону», существенные
изменения ожидают самый популярный проект «Пермской ярмарки» – художественный
салон «Арт-Пермь».
Выставка «Промыслы. ПроСмыслы» будет работать с 22 по 26
февраля.
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