Максим Артамонов Экс-главе Добрянки выдадут 350 тысяч рублей «за успешную реализацию госпрограмм» Теперь чиновник работает в администрации губернатора Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Константина Лызова "ВКонтакте"

Бывшего главу Добрянского округа Константина Лызова премировали «за успешную реализацию государственных программ, национальных и федеральных проектов на территории округа». Такое решение было принято на заседании Добрянской городской думы в конце января. На том же заседании была принята досрочная отставка Лызова. Об этом пишет местное издание «Зори Плюс».

Чиновнику выплатят премию в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений. В начале 2022 года главе было установлено денежное вознаграждение в размере 176 тыс. руб.

В конце января Лызов перешёл на работу в администрацию губернатора Пермского края, где будет курировать департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления.

Его обязанности в Добрянке до проведения конкурса будет исполнять первый заместитель главы администрации Николай Поздеев. За увеличение объёма работы ему назначена доплата 88 тыс. руб. в месяц за фактически отработанное время.

Сам конкурс по выборам главы будет объявлен в начале февраля на внеочередном заседании думы.

Напомним, в сентябре прошлого года главу Добрянского округа Константина Лызова оштрафовали на 3 тыс. руб. за нарушение законодательства о противодействии терроризму. Дело об административном правонарушении в отношении Лызова возбудила прокуратура.

Константин Лызов с 2005 года работал в должности главы Добрянки. В марте 2011-го он возглавил Добрянский район, а впоследствии был переизбран на пост главы Добрянского муниципального округа.

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