В Перми 1 февраля из-за потепления снова закроют ледовый городок на эспланаде Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в среду, 1 февраля, для посетителей вновь закрывается ледовый городок на эспланаде. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Причина — ожидаемая оттепель. Температура воздуха может подняться до 0 градусов.

Ожидается, что городок возобновит работу 2 февраля, с четверга синоптики прогнозируют похолодание.

Напомним, ледовый городок закрывался из-за повышения температуры 26 и 27 января.





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