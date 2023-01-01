Максим Артамонов Уголовное дело о смертельной аварии на площади Карла Маркса в Перми направляется в суд В ДТП погибли три женщины, а одна получила тяжёлые травмы Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Следователь следственной части Следственного управления УМВД России Перми закончил расследование уголовного дела в отношении водителя, который стал виновником резонансного ДТП на площади Карла Маркса в прошлом году в Перми. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД и эксплуатации транспортного средства, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Свердловский райсуд Перми для рассмотрения по существу. Сейчас обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, 24 сентября прошлого года в 9:55 водитель автомобиля Nissan Qashqai при повороте с ул. Чернышевского на ул. Белинского не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта «Площадь Карла Маркса», где стояли несколько человек.

В результате ДТП погибли три женщины 1935, 1937 и 1940 г.р. Ещё один пешеход, женщина 1990 г.р., получила различные травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

Позже в пресс-службе краевой полиции сообщили, что водителю 1952 г.р. стало плохо за рулём. Как показала экспертиза, алкоголя в крови водителя не было.

После происшествия были проведены несколько экспертиз, чтобы установить все обстоятельства ДТП. Как оказалось, водитель автомобиля Nissan Qashqai, находясь в болезненном состоянии, не справился с управлением и допустил наезд на остановку.

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