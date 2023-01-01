Бывший преподаватель Динара Гагарина подала второй судебный иск на филиал НИУ ВШЭ
Первый иск пермячки был отклонён
Уволенная из пермского филиала Высшей школы экономики доцент Динара Гагарина подала новый судебный иск на вуз. В нём она оспаривает увольнение с должности заведующей кафедрой гуманитарных наук. Дата рассмотрения дела в Мотовилихинском райсуде пока не назначена. Об этом сообщает properm.ru.
Ранее тот же суд отклонил первый иск Гагариной и признал законным решение об увольнении преподавателя. Адвокат собирается обжаловать данное решение в Пермском краевом суде.
Напомним, в начале октября Гагарину отстранили от руководства магистратурой Digital Humanities. В вузе посчитали, что она «наносит ущерб университету своей деятельностью в социальных сетях», публикуя пацифистские высказывания и критикуя СВО. Руководство пермского филиала ВШЭ также закрыло магистратуру Digital Humanities, а её преподаватели будут читать курс на другой программе.
После отстранения Гагариной от должности более 40 студентов и магистрантов вуза опубликовали открытое письмо с поддержкой преподавателя.
А 8 декабря директор пермской «Вышки» Галина Володина подписала приказ об увольнении Гагариной. Поводом стали её высказывания против спецоперации в соцсетях и ненормативная лексика, говорилось в приказе.
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