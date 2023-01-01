Бывший преподаватель Динара Гагарина подала второй судебный иск на филиал НИУ ВШЭ Первый иск пермячки был отклонён Поделиться Твитнуть

Динара Гагарина / фото: perm.hse.ru

Уволенная из пермского филиала Высшей школы экономики доцент Динара Гагарина подала новый судебный иск на вуз. В нём она оспаривает увольнение с должности заведующей кафедрой гуманитарных наук. Дата рассмотрения дела в Мотовилихинском райсуде пока не назначена. Об этом сообщает properm.ru.

Ранее тот же суд отклонил первый иск Гагариной и признал законным решение об увольнении преподавателя. Адвокат собирается обжаловать данное решение в Пермском краевом суде.

Напомним, в начале октября Гагарину отстранили от руководства магистратурой Digital Humanities. В вузе посчитали, что она «наносит ущерб университету своей деятельностью в социальных сетях», публикуя пацифистские высказывания и критикуя СВО. Руководство пермского филиала ВШЭ также закрыло магистратуру Digital Humanities, а её преподаватели будут читать курс на другой программе.

После отстранения Гагариной от должности более 40 студентов и магистрантов вуза опубликовали открытое письмо с поддержкой преподавателя.

А 8 декабря директор пермской «Вышки» Галина Володина подписала приказ об увольнении Гагариной. Поводом стали её высказывания против спецоперации в соцсетях и ненормативная лексика, говорилось в приказе.

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