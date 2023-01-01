В Прикамье на 13 лет осудили водителя, сбившего семью на трассе Соликамск — Красновишерск Мужчина уехал с места ДТП, а затем попытался скрыться от правосудия в Сочи Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае закончилось рассмотрение уголовного дела, направленного в суд в декабре 2022 года, по громкому ДТП на трассе Соликамск — Красновишерск, произошедшему в прошлом августе.

Судили 28-летнего жителя Соликамска Никиту Шанина (на фото). Как установило следствие и суд, именно он, управляя легковым арендованным автомобилем «TOYOTA-COROLA», сбил троих пешеходов, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии 47-летняя женщина погибла на месте, её 20-летнюю дочь и 53-летнего мужа с тяжелыми травмами доставили в больницу. Через несколько дней девушка скончалась.

Виновник ДТП с места аварии скрылся. Позднее он бросил автомобиль в гаражах, на такси уехал в Александровск, а откуда на попутных машинах добрался до Сочи, где проживал под чужим именем, рассчитывая избежать наказания.

Однако мужчину разыскали, задержали и арестовали на всё время следствия.

Приговором Соликамского городского суда Шанин признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет. Суд также отменил условное осуждение соликамца и путём частичного присоединения срока окончательно определил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Кроме того, 2 года и 10 месяцев Шанину запрещается садиться за руль.

Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе краевого управления МВД.

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