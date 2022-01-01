В суд направлено дело водителя, сбившего в Пермском крае троих пешеходов Двое их них скончались Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае за совершение дорожно-транспортного происшествия перед судом предстанет 28-летний житель Соликамска. Расследование возбуждённого против него уголовного дела по п.«б» ч. 6 ст. 264 УК РФ закончено. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Следствием установлено, что в августе этого года Никита Шанин (на фото), управляя легковым арендованным автомобилем «TOYOTA-COROLA», на трассе Соликамск — Красновишерск сбил на переходе троих пешеходов. В результате аварии 47-летняя женщина погибла на месте, а её 20-летнюю дочь и 53-летнего мужа с тяжелыми травмами доставили в больницу. Девушка скончалась через несколько дней.

Виновник с места аварии скрылся. Он бросил автомобиль в гаражах и на такси уехал в Александровск, откуда на попутных машинах добрался до Сочи, где проживал под чужим именем.

В октябре стало известно, что сотрудниками уголовного розыска отдела полиции Адлерского района УВД по городу Сочи виновник ДТП в Соликамске задержан . На период следствия обвиняемый был арестован.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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