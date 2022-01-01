В Сочи задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП в Соликамске Никита Шанин скрывался на курорте под чужим именем Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции Адлерского района УВД по городу Сочи задержан предполагаемый виновник дорожно-транспортного происшествия в Соликамске Пермского края, в котором погибли два человека и один получил тяжёлые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УВМД.

После аварии водитель скрылся, однако личность его была установлена. Им оказался 28-летний Никита Шанин. Он был объявлен в розыск.

В результате проведённых мероприятий полицейские задержали мужчину в Сочи, где он проживал под другим именем. В настоящее время фигурант доставлен в Соликамск для проведения следственных действий.

Напомним, ДТП произошло 29 августа в Соликамске, в районе АЗС-88. Водитель автомобиля «Тойота Королла» сбил на пешеходном переходе трёх человек — 20-летнюю девушку и её родителей. В результате аварии 47-летняя женщина погибла на месте, а её дочь и 53-летнего мужа с тяжёлыми травмами доставили в больницу. Девушка скончалась через несколько дней.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ.

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