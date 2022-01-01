В Сочи задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП в Соликамске
Никита Шанин скрывался на курорте под чужим именем
Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции Адлерского района УВД по городу Сочи задержан предполагаемый виновник дорожно-транспортного происшествия в Соликамске Пермского края, в котором погибли два человека и один получил тяжёлые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УВМД.
После аварии водитель скрылся, однако личность его была установлена. Им оказался 28-летний Никита Шанин. Он был объявлен в розыск.
В результате проведённых мероприятий полицейские задержали мужчину в Сочи, где он проживал под другим именем. В настоящее время фигурант доставлен в Соликамск для проведения следственных действий.
Напомним, ДТП произошло 29 августа в Соликамске, в районе АЗС-88. Водитель автомобиля «Тойота Королла» сбил на пешеходном переходе трёх человек — 20-летнюю девушку и её родителей. В результате аварии 47-летняя женщина погибла на месте, а её дочь и 53-летнего мужа с тяжёлыми травмами доставили в больницу. Девушка скончалась через несколько дней.
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ.
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