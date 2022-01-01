Елена Синица Полиция установила личность сбившего трёх жителей Соликамска водителя В преступлении подозревается 28-летний Никита Шанин Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Сотрудники полиции установили личность водителя, сбившего трёх жителей Соликамска. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ведомство.

В преступлении подозревается 28-летний Никита Шанин. Всех, кто располагает информацией о его местоположении, просят обратиться в отдел ГИБДД по Соликамскому городскому округу по тел.: 8 (342) 537-80-90, дежурная часть 8 (342) 537-57-27 или по тел. 102. В ведомстве гарантируют анонимность.





Напомним, ДТП произошло 29 августа в Соликамске Пермского края в районе АЗС 88 на пешеходном переходе. Водитель автомобиля «Тойота Королла» сбил на пешеходном переходе трёх человек — 21-летнюю девушку и её родителей. Водитель скрылся с места происшествия.

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