В Пермском крае иномарка сбила трёх человек на пешеходном переходе Один пострадавший скончался, двое других находятся в тяжёлом состоянии Поделиться Твитнуть

фото: ТК "Рифей"

В понедельник, 29 августа, в Соликамске Пермского края в районе АЗС 88 на пешеходном переходе произошла страшная авария. Водитель автомобиля "Тойота Королла" сбил на пешеходном переходе трёх человек — 21-летнюю девушку и её родителей. Об этом сообщает «Рифей».

После аварии водитель иномарки скрылся с места ДТП.

По словам очевидцев произошедшего, двое пострадавших в результате столкновения находятся в тяжёлом состоянии, один человек погиб.

Официальной информации о произошедшей аварии в ГИБДД пока не сообщают.

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