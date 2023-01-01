Елена Синица Строительство третьего моста через Каму в Перми может затронуть территорию ЗиДа Речь идёт об участках, которые примыкают к Каме и порту Поделиться Твитнуть

Фото: презентация проекта третьего моста через Каму

Производственные мощности ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) могут перенести из-за того, что часть площадки хотят изъять в государственную или муниципальную собственность для строительства подъездных путей к новому Камскому мосту.

По данным источников «Коммерсант-Прикамье», речь идёт о части территории, которая примыкает к Каме и пермскому порту.





Напомним, мост хотят строить в створе площади Гайдара с выходом на ул. Окулова (с местом уже определились окончательно). По контракту завершить проектирование, представить проектно-сметную документацию и заключение госэкспертизы подрядчик ООО «Гео-проект» должен в августе 2023 года. Строительство могут начать в 2024 году.

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