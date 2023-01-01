В боях за город Артёмовск в ДНР погиб житель Осинского округа Прикамья Похороны Алексея Ожгибесова состоятся 27 января Поделиться Твитнуть

Алексей Ожгибесов

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В ходе боевых действий под городом Артёмовском в Донецкой Народной Республике 24 декабря 2022 года погиб житель села Кузнечиха Осинского ГО Прикамья Алексей Ожгибесов. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Прощание с Алексеем Ожгибесовым состоится 27 января в 13:00 в Церкви Прокопия Устюжского (ул. Школьная, 8) в селе Кузнечиха.

Ранее сообщалось, что на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Андрей Кычанов. Его убили 23 декабря.





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