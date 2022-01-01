Максим Артамонов На Украине погиб военнослужащий из Пермского края Андрей Кычанов Его убили 23 декабря Поделиться Твитнуть

Фото: Пабилк ВК "Подслущано Очёр"

В ходе сперцоперации на территории Украины был убит уроженец деревни Нижняя Талица Очёрского городского округа Андрей Кычанов. Об этом сообщается в паблике «Подслушано Очёр» ВКонтакте.

Он погиб 23 декабря прошлого года, похороны состоялись 21 января. Администрация Очёрского городского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

О том, сколько ему было лет и как он погиб, местные власти не уточнили.

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