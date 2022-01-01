Елена Синица Минпромторг РФ взял ситуацию в Кизеловском угольном бассейне на особый контроль Разработана дорожная карта Поделиться Твитнуть

Самый опасный для экологии края источник — это кислые воды ликвидированных кизеловских шахт

Игорь Катаев

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды утвердил заключение на законопроект, создающий условия для системной работы по выявлению, исследованию, оценке и ликвидации объектов накопленного вреда. Речь о тех объектах, которые относятся к публичной собственности или являющихся бесхозяйными. Об этом сообщил председатель комитета Дмитрий Кобылкин в своем телеграм-канале.

Сейчас ведется обследование и оценка влияния на окружающую среду и здоровье граждан порядка 200 объектов. Всего их около двух тысяч. В частности, на комитете обсуждалась проблема на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБа).





«Не важно, каким путем мы будем решать проблему в Пермском крае — распространять действие законопроекта на подобные объекты либо отдельными спецпроектами. Ситуация не терпит отлагательств, по масштабу и возможным последствиям она похожа на ту, что сложилась в свое время на заброшенном предприятии «Усольехимпром. В начале следующей недели будем знакомиться с текущей обстановкой на месте, в Пермском крае», — сказал Кобылкин.





С его слов, Минпромторг заявил о том, что ситуация с КУБом взята на особый контроль. Сейчас идет разработка дорожной карты. В ближайшие два месяца ее отработают сторонами. В результате власти должны выработать комплексное решение, которое может затронуть и другие объекты накопленного вреда в стране.





Ранее сообщалось, что Пермский краевой суд рассмотрел жалобу федеральных министерств на решение предыдущей инстанции, которым ряд федеральных министерств обязали устранить экологическое бедствие на территории Кизеловского угольного бассейна.

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