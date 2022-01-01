Елена Синица Суд приступил к рассмотрению жалоб федеральных ведомств, не желающих устранять бедствие в КУБе Минэнерго и Минприроды считают, что проблему должны решать краевые власти Поделиться Твитнуть

Самый опасный для экологии края источник — это кислые воды ликвидированных кизеловских шахт

Игорь Катаев

Сегодня, 17 января, Пермский краевой суд рассмотрел жалобу федеральных министерств на решение предыдущей инстанции, которым ряд федеральных министерств обязали устранить экологическое бедствие на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ).

Как сообщает properm.ru, Минэнерго РФ считает, что проблему должны решать краевые власти, так как речь идёт о водных объектах. В ведомстве также признают, что проблема серьёзная, но стоит вопрос — как именно это сделать. По их данным, для консервации и ликвидации шахт потрачено уже 600 млн руб.





Однако суд обратил внимание, что нет документов, которые бы подтвердили проведение этих мероприятий. На это в Минэнерго заявили, что уже не существует того ведомства, которое занималось затопленными шахтами, а документы о работах сейчас ищут.





По мнению министерства, объекты, наносящие вред, необходимо внести в реестр краевого минприроды. Это считается ликвидацией накопленного вреда и предотвращением загрязнений, что является обязанностью местных властей. В Минприроды тоже считают, что это обязанность муниципалитета.





Кроме этого, в Минэнерго отметили, что регион не предпринял за 10 лет реальных шагов, но и ведомство ничем не может помочь, так как не имеет полномочий. Они считают, что на сегодняшний день решения проблемы не существует.





Однако минприроды подметило, что акта ликвидации шахт в Кизеле как подтверждения завершения обязанностей ведомства — нет, а значит, и полномочия сохранены.





В суде был предложен следующий вариант: направить стоки в заливы с камышами — это снизит предельно допустимые концентрации вредных веществ.





В результате заседание отложено до 3 февраля.





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