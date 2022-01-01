Максим Артамонов Власти Перми пожаловались в администрацию президента на стендап-комика Нурлана Сабурова Чиновники попросили запретить артисту выступать, хотя бы в Перми Поделиться Твитнуть

Мэрия Перми пожаловались в администрацию президента Путина на стендап-комика Нурлана Сабурова. Об этом в интервью 59.ru рассказал замглавы администрации Перми по социальным вопросам Алексея Грибанов.

Чиновник лично побывал на концерте артиста.

«Просто все говорили: «Вот такой супер-супер»... Очень пошлые шутки — честно говоря, выходят за рамки нормального человеческого понимания. Я уж молчу, что там очень много было нецензурных слов. Я люблю и ценю юмор — хороший юмор, когда [смеются] над какими-то пороками. А там просто пошлость сплошная. Причем парень хороший, фактурный, с хорошим голосом, прекрасный актер. Но то, что он говорит, — нонсенс. Молодежи, конечно, нравится, но… Жалко, что в записи его нет — корреспонденты бы сами посмотрели, послушали и оценили, насколько действительно это стоит показывать», — рассказал Грибанов.

Вице-мэр также пояснил, что не ожидал такого выступления артиста, потому что в эфирах на канале ТНТ Сабуров себе подобных шуток не позволяет.

ДК им. Солдатова, где проходил концерт Сабурова, сейчас отказался от мероприятий со стендаперами, однако на 27 января запланирован концерт Андрея Бебуришвили (18+). Он, по всем видимости, состоится.

Напомним, тему стендаперов затронули депутаты гордумы на пленарном заседании 24 января во время обсуждения молодёжной политики в Перми. Депутаты и чиновники гордумы высказали мнение, что некоторые выступления артистов могут пагубно отразиться на подрастающем поколении.

Депутат гордумы Владимир Плотников заявил, что необходимо ввести цензуру. Аргументы парламентария поддержал Алексей Грибанов и мэр Перми Алексей Дёмкин. Они сообщили, что на выступление одного стендап-комика направили жалобу в администрацию президента РФ с просьбой «этого стендапера больше не выпускать на сцену, по крайней мере на пермских площадках».

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