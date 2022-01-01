Максим Артамонов В Перми на муниципальных площадках запретят выступление некоторых стендап-комиков Поделиться Твитнуть

Сегодня на пленарном заседании Пермской городской думы в ходе обсуждения молодежной политики депутаты и чиновники гордумы отметили, что некоторые выступления артистов могут пагубно отразиться на подрастающем поколении.

Депутат гордумы Владимир Плотников высказал мнение о необходимости цензуры. Аргументы парламентария поддержал заместитель главы Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов и отметил, что цензура уже применяется.

Чиновник пояснил, что недавно было отменено выступление стендаперов в муниципальном ДК им. Солдатова. По словам Грибанова, они говорили со сцены сомнительные вещи, которые произвели неприятное впечатление.

Мэр Перми Алексей Дёмкин уточнил, что речь идёт не обо всех стендаперах, а конкретном выступающем, но не уточнил его имя.





Глава города добавил, что на артиста была собрана информация и направлена в администрацию президента РФ с просьбой «этого стендапера больше не выпускать на сцену, по крайней мере на пермских площадках».

«Те глупости, которые он нёс со сцены, вызывали дикий хохот, но для человека, воспитанного в хороших традициях, я считаю, это было сложно назвать юмором», — сказал Дёмкин.





Тогда Владимир Плотников попросил слово и напомнил коллегам о других стендаперах, которые говорят со сцены «нормальные вещи». Депутат привёл пример, как во время выборов в 2012 году на встречу со студентами в Перми были приглашены Гавриил «Гавр» Гордеев и Олег Верещагин. «И они нормальные, патриотические вещи говорили», — резюмировал парламентарий.





«Новый компаньон» обратился в пресс-службу мэрии с просьбой сообщить фамилию стендап-комика, информация о котором была направлена в администрацию президента. На момент публикации новости ответ не получен.

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