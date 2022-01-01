Максим Артамонов
В Перми на муниципальных площадках запретят выступление некоторых стендап-комиков
Сегодня на пленарном заседании Пермской городской думы в ходе обсуждения молодежной политики депутаты и чиновники гордумы отметили, что некоторые выступления артистов могут пагубно отразиться на подрастающем поколении.
Депутат гордумы Владимир Плотников высказал мнение о необходимости цензуры. Аргументы парламентария поддержал заместитель главы Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов и отметил, что цензура уже применяется.
Чиновник пояснил, что недавно было отменено выступление стендаперов в муниципальном ДК им. Солдатова. По словам Грибанова, они говорили со сцены сомнительные вещи, которые произвели неприятное впечатление.
«Те глупости, которые он нёс со сцены, вызывали дикий хохот, но для человека, воспитанного в хороших традициях, я считаю, это было сложно назвать юмором», — сказал Дёмкин.
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