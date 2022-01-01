Елена Синица Пермская администрация выставила на торги 32 места под фуд-траки и вендинговые аппараты Торги состоятся 21 февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент имущественных отношений проведет аукцион на размещение в районах Перми вендинговых аппаратов по продаже воды, фуд-траков и киосков. Всего будут разыграны 32 площадки.

Площадь участков варьируется от 3,4 до 18 кв.м. Они находятся в Свердловском, Мотовилихинском и Ленинском районах. Начальная стоимость лотов составляет от 1,7 тыс.руб. до 59 тыс.руб.





Размещать свои нестационарные торговые объекты на этих площадках победители смогут в течение пяти лет. Торги состоятся 21 февраля.





Ранее сообщалось, что в начале 2023 года администрация Перми объявит аукционы на право размещения 84 вендинговых автоматов по продаже питьевой воды.





На участие в торгах сможет заявиться любой предприниматель, сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе мэрии. В соответствии с утверждённой формой договора, владельцы объектов должны будут своевременно вносить плату по договору, соблюдать требования к типовому решению НТО, площади, адресному ориентиру, специализации в соответствии со схемой размещения НТО на территории Перми.

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