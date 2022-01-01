Аукционы на установку 84 автоматов по продаже воды объявят в Перми в начале 2023 года Договоры планируется заключать на пять лет Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

В начале 2023 года администрация Перми объявит аукционы на право размещения 84 вендинговых автоматов по продаже питьевой воды сроком на 5 лет. Сейчас готовится аукционная документация. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На участие в торгах сможет заявиться любой предприниматель. В соответствии с утверждённой формой договора, владельцы объектов должны будут своевременно вносить плату по договору, соблюдать требования к типовому решению НТО, площади, адресному ориентиру, специализации в соответствии со схемой размещения НТО на территории Перми.

В администрации добавили, что сейчас в Перми функционируют 326 нестационарных торговых объектов, в отношении которых по результатам аукционов заключены договоры, в том числе 84 вендинговых автомата по продаже питьевой воды, которые соответствуют требованиям к типовым проектам нестационарных торговых объектов. Вместе с тем, в рамках мер поддержки предпринимателей по дополнительным соглашениям до 31 декабря 2022 года размещаются 87 киосков по продаже питьевой воды.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года в нескольких районах Перми могут исчезнуть автоматы по продаже питьевой воды. Администрация города отказалась продлевать договоры аренды на земельные участки с ООО «Амтек», которой принадлежит ряд расположенных на них киосков.

Компания пыталась оспорить направленное ей письмо городского департамента экономики и промышленной политики и обязать мэрию продлить договор аренды до конца 2029 года, но Арбитражный суд Пермского края 15 декабря принял сторону администрации.

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