С января в нескольких районах Перми снесут киоски по продаже питьевой воды
Мэрия отказалась продлевать договоры с поставщиком
С 1 января 2023 года в нескольких районах Перми исчезнут автоматы по продаже питьевой воды. Администрация города отказалась продлевать договоры аренды на земельные участки с компанией «Амтек», которой принадлежит ряд расположенных на них киосков.
Как сообщает 59.ru, компания пыталась оспорить это решение, но суд принял сторону администрации.
Уточняется, что с начала года должны быть убраны киоски по восьми адресам в Мотовилихинском районе, в четырёх местах в Орджоникидзевском районе, а также в Новых Лядах.
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