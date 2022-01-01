С января в нескольких районах Перми снесут киоски по продаже питьевой воды Мэрия отказалась продлевать договоры с поставщиком Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

С 1 января 2023 года в нескольких районах Перми исчезнут автоматы по продаже питьевой воды. Администрация города отказалась продлевать договоры аренды на земельные участки с компанией «Амтек», которой принадлежит ряд расположенных на них киосков.

Как сообщает 59.ru, компания пыталась оспорить это решение, но суд принял сторону администрации.

Уточняется, что с начала года должны быть убраны киоски по восьми адресам в Мотовилихинском районе, в четырёх местах в Орджоникидзевском районе, а также в Новых Лядах.

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