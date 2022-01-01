Елена Синица В Прикамье стартовала продажа билетов на субсидируемые авиарейсы Из регионального бюджета субсидируют 16 направлений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В продажу поступили билеты на субсидируемые бюджетом Прикамья региональные авиамаршруты. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Поясняется, что в перечне субсидируемых рейсов есть 16 направлений. В их числе и те, которые были особо популярны у жителей в течение прошлого года, — Новосибирск, Калининград, Минеральные Воды, Казань, Махачкала.

Новым северным направлением 2023 года стал Когалым Ханты-Мансийского автономного округа. Стоимость билетов на различные рейсы, поддерживаемые из краевого бюджета, составляет от 3 тыс. руб.

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