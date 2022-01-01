Максим Артамонов В следующем году будут открыты прямые авиарейсы из Перми в Когалым

Их будет выполнять компания UTair Поделиться Твитнуть

Фото UTair

Из Перми в Когалым в следующем году планируется открыть прямые авиарейсы — они будут выполнятся один раз в неделю на самолётах ATR 72-500. Об этом сообщила глава ХМАО Наталья Комарова, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Югре. Видеозапись опубликована на странице чиновницы в социальных сетях.



«Рейс будет выполняться одни раз в неделю на самолётах ATR. Это решение принято и уже оформляется в установленном порядке. Готовьтесь летать в Пермь», — сказала чиновница.



На сегодняшний день добраться из Перми в Когалым можно только с пересадками, потому что прямых авиарейсов до это города нет. Из аэропорта в Когалыме рейсы выполняются в Москву, Самару, Ижевск и Уфу.



Напомним, две недели назад краевое правительство сообщило, что бюджетом Прикамья в 2023 году планируется поддержать перелёты из Перми по 16 внутренним и одному международному направлению. Субсидироваться будут перелёты до Астрахани, Барнаула, Владикавказа, Волгограда, Казани, Калининграда, Махачкалы, Минеральных Вод, Мурманска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Сургута, Тюмени и Уфы.



Также сообщалось, что ещё одним направлением станет Когалым, где строится образовательный центр-филиал пермского Политеха.



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