В Перми утвердили перечень субсидируемых авиарейсов на 2023 год
В списке 17 направлений
Бюджетом Прикамья в 2023 году планируется поддержать перелёты из Перми по 16 внутренним и одному международному направлению. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.
В частности, будут субсидироваться перелёты из Перми до Астрахани, Барнаула, Владикавказа, Волгограда, Казани, Калининграда, Махачкалы, Минеральных Вод, Мурманска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Сургута, Тюмени и Уфы.
Еще одним направлением станет Когалым, где строится образовательный центр-филиал пермского Политеха.
Также в 2023 году планируется запуск полётной программы в столицу Беларуси.
Напомним, ранее рейсы по маршруту Пермь—Минск были отменены из-за низкой загрузки.
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