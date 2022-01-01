В Перми утвердили перечень субсидируемых авиарейсов на 2023 год В списке 17 направлений Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Бюджетом Прикамья в 2023 году планируется поддержать перелёты из Перми по 16 внутренним и одному международному направлению. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

В частности, будут субсидироваться перелёты из Перми до Астрахани, Барнаула, Владикавказа, Волгограда, Казани, Калининграда, Махачкалы, Минеральных Вод, Мурманска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Сургута, Тюмени и Уфы.

Еще одним направлением станет Когалым, где строится образовательный центр-филиал пермского Политеха.

Также в 2023 году планируется запуск полётной программы в столицу Беларуси.

Напомним, ранее рейсы по маршруту Пермь—Минск были отменены из-за низкой загрузки.

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