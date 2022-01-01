Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП, в котором погибли пациенты медучреждения Авария произошла в Пермском крае 23 января Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Прокуратура города Гремячинска Пермского края взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами в связи с ДТП на трассе Кунгур — Соликамск. Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более граждан).

По сообщению пресс-службы надзорного органа, 23 января 2023 года в дневное время, мужчина, управлявший большегрузным автомобилем, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с машиной медицинского учреждения, перевозившей пациентов из одного больничного учреждения в другое.

В результате смертельные травмы получили водитель спецавторанспорта и находящиеся в салоне три пассажира. Еще два человека госпитализированы.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку всем должностным лицам по реализации полномочий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения и благоустройства на данном участке дороги в осенне-зимний период.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Тем временем, в СУ СКР по Пермскому краю заявили, что в связи с широким общественным резонансом по поручению руководителя регионального управления СКР подчиненными сотрудниками направлено ходатайство в адрес органов прокуратуры об изъятии уголовного дела, возбужденного по ст. 264 УК РФ из производства территориального отдела полиции и передачи его для дальнейшего расследования в территориальный следственный отдел регионального следственного управления СКР.

Кроме того, следственными органами следственного управления СКР по Пермскому краю по факту гибели и травмирования пассажиров проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По её окончании возможно будет принято решение о возбуждении ещё одного уголовного дела.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.