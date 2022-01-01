Состояние пострадавших в ДТП с больничным автобусом улучшилось В аварии 23 января погибли четыре человека, двое получили ранения Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Состояние двух человек, получивших ранения в результате ДТП на трассе Кунгур—Соликамск 23 января, удовлетворительное. Об этом «Новому компаньону» рассказали в региональном минздраве. Речь о мужчине 54 лет и женщине 47 лет, после аварии они были госпитализированы в больницы Губахи и Чусового.

Напомним, накануне около 15.00 на 169 км автодороги Кунгур—Соликамск в Пермском крае произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель большегруза «Вольво» допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, по которой в это время двигался микроавтобус «Газель» филиала Пермской городской клинической больницы №4 в КУБе, перевозивший больных, которые возвращались из Губахи в Гремячинск после обследования.

Всего в «Газели» находилось шесть человек: пять пациентов и водитель. Три пациента и шофёр скончались на месте ДТП. Двоих пострадавших отправили в больницу. При этом, по оценке минздрава, состояние мужчины было средней степени тяжести, а женщины — тяжёлым.

Министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень заявила, что «обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь».

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