Елена Синица Убирающая центр Перми организация продолжает набор сотрудников Планируемая численность штата — 698 человек Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

Служба, которая занимается содержанием дорог в центре Перми, продолжает набор сотрудников. Об этом рассказал руководитель дорожно-эксплуатационной службы региона Денис Курышев, передаёт телеграм-канал краевого парламента.

На заседании профильной рабочей группы парламента Курышев рассказал, что планируемая численность штата составляет 698 человек, 669 из которых — водители, механизаторы, дорожные рабочие и другие.





Уточняется, что служба уже получила 109 единиц техники общей стоимостью более 1 млрд руб.





Сейчас штат организации укомплектован на 18%.





Напомним, в конце сентября депутаты краевого парламента приняли закон о перераспределении полномочий по содержанию центральных улиц Перми на уровень региона с 1 января 2023 года. С этой целью было создано новое учреждение.





Ранее также сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Пермского края предложили администрации Перми отменить плату за неочищенные от снега парковки.

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