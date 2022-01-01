Елена Синица В трёх районах Перми запланированы отключения холодной воды Это связано с аварийно-восстановительными и ремонтными работами на сетях Поделиться Твитнуть

В Перми из-за аварийно-восстановительных и ремонтных работ на сетях часть домов Кировского, Мотовилихинского и Ленинского района останутся без холодной воды. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на «Новогор-Прикамье».

Так, с 10 часов утра 24 января не будет холодной воды в домах по ул. Сибирской, 9 и Советской, 33, 40.





Помимо этого, с 10:00 26 января на сутки без воды окажутся жители домов на улицах Целинная, 21, 40 и Ивана Франко, 52. В пятницу, 27 января, с 9 утра до 19:00 водоснабжения не будет на улице Ленина, 88, 88а, 90, 92.





Также с 10:00 27 января ровно на сутки водоснабжение будет отсутствовать в домах на улицах Екатерининская, 30, 32, 32а, 33, 44, 48, 52, 53а, 62, 62в, 64, 25 Октября, 22а, 22б, 24, Горького, 27, 34, 36, Луначарского, 24, Островского, 20, 46, Сибирская, 10, 12, 14, 16 и Пермская, 22, 30, 46.





Ранее сообщалось, что в Индустриальном районе Перми с 10:00 25 января до 11:00 26 января для ремонта запорной арматуры отключат участок Балатовского водовода. Работы будут проводиться по ул. Карпинского, 63а. В связи с этим сотни домов будут отключены от водоснабжения.





Например, полностью без воды останутся дома № 58, 63а, 64 по ул. Карпинского и № 12, 14, 16 по проспекту Декабристов. Пониженное давление, вплоть до полного отсутствия воды, ожидается в квартале, ограниченном улицами Карпинского, Декабристов, Рязанская, Мира, 1-я Андроновская; в частном секторе по ул. 3-я Карьерная, Экскаваторная, 1-я Карьерная, Дивьинская, Беляева, Газосварщиков, Энергетиков, Конструкторская, 1-я Гамовская; 2-я Гамовская, 1-я Андроновская; а также на ш. Космонавтов на участке от ул. Леонова до ул. 3-й Верховой.

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