В Перми 25 января у тысяч жителей Индустриального района отключат воду Причина — ремонт Балатовского водовода Поделиться Твитнуть

В Индустриальном районе Перми с 10:00 25 января до 11:00 26 января для ремонта запорной арматуры отключат участок Балатовского водовода. Работы будут проводиться по ул. Карпинского, 63а. В связи с этим сотни домов будут отключены от водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе «Новогор-Прикамье».

Полностью без воды останутся дома №58, 63а, 64 по ул. Карпинского и № 12, 14, 16 по проспекту Декабристов.

Пониженное давление, вплоть до полного отсутствия воды, ожидается в квартале, ограниченном улицами Карпинского, Декабристов, Рязанская, Мира, 1-я Андроновская; в частном секторе по ул. 3-я Карьерная, Экскаваторная, 1-я Карьерная, Дивьинская, Беляева, Газосварщиков, Энергетиков, Конструкторская, 1-я Гамовская; 2-я Гамовская, 1-я Андроновская; а также на ш. Космонавтов на участке от ул. Леонова до ул. 3-й Верховой.

С пониженным давлением и перебоями столкнутся жильцы домов на улицах Сивкова, Формовщиков, Беляева, Семченко, Нефтяников; на участках ул. Самолётная (по чётной стороне в домах № 24-46), ул. Карпинского (по нечётной стороне в домах № 25-63а, и чётной стороне в домах № 36-64), ул. Танкистов (по чётной стороне в домах №34-78, по нечётной в №17-39), ул. Снайперов (№7-23 по нечётной стороне, а также в домах №14, 16, 18, 20), пр Декабристов (№10-68, 78-90 по чётной стороне и в домах №21 и 69); ул. Советской Армии (по чётной стороне в домах № 36-60, а также в зданиях №33, 37).

Кроме того, пониженное давление и перебои с водой ожидаются по адресам: ул. Парашютная, 7а, 9; ул. Молодёжная, 53; ул. Теплогорская, 20, 22; ул. Кавалерийская, 18, 24, 25, 26; ул. Комбайнёров, 39, 39 б, 43; ул. 9 Мая, 27, 29; ТРК «Столица», ул. Мира, 41; ул. Подводников, 75, 101.

Напомним, 13-14 января из-за утечки на магистральном водоводе по ул. Карпинского, 63 без воды уже оставались дома в м/р Нагорный, Ераничи, Авиагородок и Роща.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.