Часть Индустриального района Перми из-за аварии осталась без воды Утечка произошла на магистральном водоводе по ул. Карпинского, 63 Поделиться Твитнуть

Коммунальная авария произошла в Индустриальном районе Перми. Обнаружена утечка на магистральном водоводе по адресу ул. Карпинского, 63. Ликвидация аварии пока не началась. В «Новогор-Прикамье» заявили, что к ремонтным работам стального водовода диаметром 90 см приступят после согласования земляных раскопок.

В результате утечки в микрорайоны Нагорный, Ераничи, Авиагородок, Роща вода подаётся с пониженным давлением, во многих зданиях и квартирах воды нет вовсе.

Организован подвоз воды. С 19.00 автоцистерны будут расположены по адресам: ул. Карпинского, 108, ул. Карпинского,75а, ул. Чердынская, 19.

После смены локации информацию о месте расположения автоцистерн можно уточнить по тел. 2100-680, call@novogor.perm.ru или на сайте.

Компания «Новогор-Прикамье» приносит извинения. «Делаем всё возможное, чтобы в максимально короткие сроки восстановить водоснабжение», — заверили в пресс-службе коммунального оператора.

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