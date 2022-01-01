Максим Артамонов Самолёт компании Azur Air с пермяками на борту приземлился в Гоа Ранее его посадили в аэропорту Узбекистана из-за ложного сообщения о бомбе Поделиться Твитнуть

Фото Azur air

Архив ИД «Компаньон»

Пассажирский самолет Боинг-757 компании Azur Air, который летел из Перми в штат Гоа, приземлился в аэропорту Даболим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульстве РФ в Мумбаи, в ведении которого находится Гоа.



Самолёт, выполняющий рейс AZV2463 Пермь—Гоа, вылетел из Перми вечером 20 января. Через несколько часов он совершил вынужденную посадку в аэропорту Термез в Узбекистане из-за анонимного электронного письма о заложенной на борту бомбе.

После досмотра в Термезе взрывоопасных веществ на борту не обнаружили. Однако продолжить рейс туристы смогли только спустя пол-суток.

Сообщалось, что пассажиров, ожидающих вылет, накормили и снабдили пледами, потому что в терминале было холодно.







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