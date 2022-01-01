На экскурсионной тропе в Кунгурской ледяной пещере выросли ледяные иглы Такое явление последний раз наблюдали 14 лет назад Поделиться Твитнуть

ледяные иглы / фото: Кунгурская ледяная пещера

В гроте «Полярный» Кунгурской ледяной пещеры на экскурсионной тропе выросли ледяные иголки. Как говорят работники историко-природного комплекса, это очень красивое и достаточно редкое явление.

Последний раз ледяные иглы наблюдали в 2009 году и только в закрытой для посетителей части грота.

Ранее сообщалось, что в Кунгурской пещере отменили крещенские купания в подземных озёрах. Прокуратура установила, что данные мероприятия ведут к загрязнению подземных вод и представляют угрозу для выживаемости краснокнижного рачка-бокоплава.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.