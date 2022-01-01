Елена Синица Комиссия ПЗЗ одобрила строительство жилого района в Камской долине Проект направят на рассмотрение правительству Поделиться Твитнуть

Камская долина

Константин Долгановский

Члены комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки поддержали решение об установке зоны комплексного развития (КРТ) на земельный участок по ул. Спешилова. Речь идёт об участке за торгово-развлекательным комплексом «СпешиLove». Об этом сообщает телеграм-канал краевого минимущества.

Девелопер представил концепцию будущего жилого района. На участке площадью 88,2 тыс. кв. м планируется построить жилой комплекс. Он будет состоять из нескольких кварталов переменной этажности, до 12 этажей.

Также на участке появятся объекты транспортной и социальной инфраструктуры. В частности, девелопер должен будет построить и передать в муниципальную собственность детский сад на 312 мест и спортивную площадку.

Кроме этого, застройщик возьмёт на себя благоустройство территорий, прилегающих к участку. Для обустройства тротуаров, озеленения территории, установки наружного освещения предлагается установить зону общего пользования под скверы и бульвары.

Решением комиссии проект изменений в ПЗЗ будет направлен на рассмотрение и утверждение краевому правительству.





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